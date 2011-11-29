Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН обсудил с «украинскими коллегами» вопросы энергетического сотрудничества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сам сообщил на заседании Президиума Правительства РФ.

«Я с украинскими коллегами сейчас обсуждал вопросы нашего энергетического сотрудничества», - сказал В.ПУТИН.

Он пригласил к себе министра энергетики России Сергею ШМАТКО для обсуждения этого вопроса.

Обращаясь к С.ШМАТКО, премьер сказал: «Зайдите после Президиума ко мне, доложите последние наши контакты и тот уровень, на котором мы сейчас находимся по известным вам проблемам».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни. «Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник. При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

17 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставку газа в Украину продолжаются, однако говорить о результатах пока еще рано.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Напомним, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.