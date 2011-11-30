Мировые цены на нефть во вторник повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне статистики по доверию потребителей к экономике США и сообщений о нападении на дипмиссию Великобритании в Тегеране, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,58 доллара - до 99,79 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,82 доллара - до 110,82 доллара за баррель.

Накануне исследовательская компания Conference Board опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике США, который в ноябре текущего года резко вырос - до 56 пунктов с пересмотренного в сторону повышения показателя за октябрь в 40,9 пункта. Таким образом, показатель оказался гораздо лучше прогнозов - аналитики прогнозировали, что показатель вырастет лишь до 44 пунктов с первоначального показателя сентября в 39,8 пункта.

По словам аналитиков, именно данные по индексу доверия потребителей оказывают поддержку ценам на нефть.