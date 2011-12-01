Мировые цены на нефть в среду изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 30 ноября, изменились разнонаправленно на фоне сообщений о решении мировых финрегуляторов провести скоординированные действия на валютном рынке, сообщает Bloomberg.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,57 доллара - до 100,36 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 0,30 доллара - до 110,52 доллара за баррель.

В среду ФРС США, Европейский Центробанк, Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии, Банк Канады сообщили, что договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках, передает РИА Новости.