РФ предоставит Украине скидку на газ лишь после передачи ее ГТС «Газпрому» – российский эксперт

Москва. Россия может предоставить Украине скидку на газ лишь после передачи «Газпрому» контроля над ее газотранспортной системой.

Такое мнение УНИАН высказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ, комментируя вчерашние переговоры главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Единственный вариант, который устроил бы Россию в этом вопросе - применение «белорусского сценария». Беларусь в четвертом квартале платит 307 долл. за тыс. куб., в следующем же начнет платить 165. Скидка в 150 долл. довольно серьезная, и она устроила бы Украину», - сказал К.СИМОНОВ.

По его словам, Украина требует скидку, потому что у нее сложности с оплатой по действующему контракту. «Это абсурд. Вы же не приходите в магазин, чтобы попросить продать апельсины бесплатно, если у вас с собой нет денег», - сказал он.

Он подчеркнул, что для снижения цены Украина должна передать «Газпрому» контроль над газопроводом на ее территории. «Беларусь вначале передала 50% акций своей ГТС, вопрос о второй половине решили позже», - напомнил К.СИМОНОВ.

Эксперт отметил, что белорусская компания, обеспечивающая транзит и газоснабжение страны, - «Белтрансгаз», перейдя под контроль «Газпрома», сменила название на «Газпромтрансгаз».

«Это подчеркивает ее дочерний статус. При этом Беларусь как государство не исчезла. Дело в том, что на Украине часто говорят о том, что ее судьба находится в газовой трубе, и если ее потерять, потеряется и сама страна. Этот миф раздувается рядом украинских политиков», - отметил К.СИМОНОВ.

Он считает, что именно из-за этого стороны могут не договорится, и переговоры продолжатся в следующем году.

В тоже время, К.СИМОНОВ подчеркнул, что проблема в том, что газ с каждым кварталом дорожает, и в следующем квартале, по прогнозам, цена газа для Украины будет около 450-460 долл. за тыс. куб. м.

«Такой цены Украина не выдержит. В отличие от Беларуси, у украинцев с россиянами контракты до 2019 года. Можно еще 7 лет подождать до его завершения. У «Газпрома» нет дедлайнов на этих переговорах», - отметил К.СИМОНОВ.

Как сообщал УНИАН, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

Как отметил сегодня А.МИЛЛЕР, «на переговорах достигнут существенный прогресс. Думаю, можно ожидать, что мы оформим договоренности о развитии сотрудничества в газовой сфере до конца года».

30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.