Европарламент хочет усилить сотрудничество с Украиной в энергетике

Брюссель. Европарламент хочет усилить сотрудничество с Украиной в энергетической отрасли и выступает за предоставление Киеву помощи в переговорах с Москвой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня докладе относительно рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах по соглашению об ассоциации с Украиной.

За проект доклада Ричарда Антони ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) проголосовало большинство депутатов.

“Усилить, как часть соглашения, сотрудничество между Украиной и ЕС в области энергетики; стремиться к заключению последующих соглашений между ЕС и Украиной, нацеленных на обеспечение безопасности поставок энергоносителей, включая надежную и диверсифицированную транзитную систему для нефти и газа, а также механизм общего ответа на события, связанные с проблемами или сбоями в поставках нефти или газа из Российской Федерации”, - говорится в документе.

Европарламент высказался за предоставление необходимой технической помощи Украине в энергетическом секторе с целью улучшения работы электросетей и энергоэффективности предприятий Украины.

При этом депутаты рекомендовали оказать помощь украинской власти в переговорах об условиях поставок газа из России с целью обеспечения соответствия газовой торговли Украины с Россией торговым стандартам и ценам ЕС.

В документе принимается к сведению, что, хотя либерализация рынка услуг и инвестиций на энергетическом рынке даст преимущества ЕС, в то же время обязательства относительно отдельных энергетических услуг могут представлять определенный риск, “поскольку сильные энергетические игроки, которые контролируют украинские компании, могут использовать торговое соглашение для доминирования в транспортных сетях в ЕС”.

Депутаты также призвали произвести двусторонние механизмы раннего предупреждения и предупреждения сбоев в поставках энергетических ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.