Розничные цены на сжиженный газ в Украине за неделю снизились в среднем на 9 коп.

Стоимость сжиженного газа на АГЗП за неделю с 24 ноября по 1 декабря в крупнейших сетях Украины снизилась в среднем на 9 коп. – до 6,36 грн/л.

Об этом УНИАН сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, цены на газ в сетях ОККО и WOG упали преимущественно на 10 коп. – до 6,35-6,50 грн/л. На 10-15 коп. подешевел также LPG в сетях АГЗП «Привата» – в основном в западных областях – до 6,20-6,30 грн/л.

В свою очередь, на АГЗП «ЛУКОЙЛ» стоимость газа снизилась на 15-20 коп. – до 6,30-6,35 грн/л.

В региональном разрезе наибольшее падение цен на газ зафиксировано в Винницкой (на 22 коп., до 6,47 грн./л), Житомирской (на 21 коп., до 5,95 грн./л) и Черкасской (на 8 коп., до 6,16 грн./л) областях.

По словам трейдеров, стоимость сжиженного газа на АГЗП продолжит снижение и в первой декаде декабря.

«Падение потребления и профицит ресурса на рынке в полной мере будут способствовать дальнейшему снижению цен на газ как в опте, так и в рознице», – отметил представитель одной из сетей АГЗП, добавив, что в ближайшее время оптовые цены на СПБТ опустятся до 8 900 - 9 100 грн./т.

Как сообщалось, в начале июля розничные цены на сжиженный газ резко повысились вследствие дефицита газа на внутреннем рынке. Участники рынка среди основных причин нехватки выделяли трудности с растаможкой газа, а также рост экспортных поставок сжиженного газа с Лисичанского НПЗ.