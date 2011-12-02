Мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий данных по безработице в США

Цена на нефть на мировых рынках в четверг, 1 декабря, упала на фоне ожиданий данных по безработице в США, которые местное министерство труда распространит в пятницу, сообщает Associated Press.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,16 доллара - до 100,20 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 1,27 доллара - до 108,71 доллара за баррель.

Накануне "черное золото" в ходе торгов дорожало до двухнедельных максимумов на фоне решения крупнейших финрегуляторов предоставить рынкам дешевую долларовую ликвидность, которое вызвало резкое ослабление доллара и рост интереса к сырьевым активам. В четверг финансовые рынки в целом незначительно корректируются, и сырье дешевеет вслед за снижением фондовых индексов, передает РИА Новости.

Позднее в пятницу бюро статистики министерства труда США опубликует данные по безработице в стране за ноябрь текущего года. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в отчетном месяце сохранился на отметке 9%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 120 тысяч после роста на 80 тысяч месяцем ранее.