«Киотский» шанс для Украины

В 2012 году истекает срок действия «Киотского протокола» - первого документа, давшего миру рыночные инструменты борьбы с глобальным потеплением. Сумеет ли Украина воспользоваться уникальным шансом и привлечь средства в модернизацию экономики?

На текущей неделе представители более 190 стран собрались в Южной Африке, чтобы обсудить пути сокращения выбросов парниковых газов после 2012 года. Украинской делегации, также присутствующей в Дурбане, есть что сказать: страна опробовала на практике «киотские механизмы», знает их плюсы и минусы.

Украина готова взять на себя обязательство не превышать, вплоть до 2020 года, 80% от уровня выбросов 1990 года. Вместе с тем, у нашего государства есть жесткое условие, - сохранить рыночные механизмы «торговли квотами» и доступ к ним для стран с переходной экономикой.

Для Украины это особенно важно, поскольку, сейчас, страна внедряет большое количество инновационных проектов, а механизмы совместного осуществления дают хорошее подспорье, как частному бизнесу, так и государственному бюджету.

Глобальное утепление

Опыт Украины в применении «киотских механизмов» не всегда был позитивным. Предыдущее правительство продало Японии квоты на выброс парниковых газов в объеме 30 млн. единиц (AAU), однако тратить средства на модернизацию не спешило. Вместо того, латались пробоины в госбюджете, что вызвало острое недовольство со стороны партнеров.

С приходом новой власти ситуация кардинально изменилась – уже в начале 2011 года был сдан в эксплуатацию первый объект, реконструированный за «японские деньги». Им стало Крымское республиканское учреждение "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны".

В рамках проекта здание медицинского учреждения утеплили, деревянные окна заменили современными металлопластиковыми. В итоге, госпиталь экономит около 53 тонн условного топлива в год, вредные выбросы сокращены почти на 140 тонн в год.

Впрочем, на пробной площадке процесс не остановился. Уже в июне Кабинет министров Украины отобрал 123 проекта тепловой санации бюджетных учреждений для реализации за деньги, полученные от продажи углеродных единиц. Стоимость одобренных проектов составляет около 215 млн. грн, сокращение выбросов парниковых газов оценивается в 17 тыс. тонн эквивалента углекислого газа.

В общей сложности Госэкоинвестагентство рассмотрело более 1 тыс. подобных проектов, что хорошо иллюстрирует интерес регионов к применению «киотских механизмов». Бизнес также не остается в стороне – при модернизации металлургических, угольных предприятий важное место отводится сокращению выбросов.

Монетизация отходов

Украинский угольный холдинг Coal Energy, за счет переработки отвалов, сократил вредные выбросы на 108,7 тыс. тонн эквивалента углекислого газа. Компания передала единицы партнеру по проекту – голландской Global Carbon B.V., которая до конца года реализует их на рынке. В результате, Coal Energy должна получить EUR0,95-EUR1,1 млн.

Подобным путем идут и другие угольщики. К примеру, "Садовая Груп" постоянно наращивает темпы переработки отвалов – ежемесячно она добывает более 45 тыс. тонн угля из бывших терриконов. Естественно, продажа единиц сокращения выбросов для группы – более чем привлекательный бизнес.

В свою очередь шахтоуправление «Покровское» (ранее - "Красноармейская-Западная №1") применило «киотские» механизмы для решения задач иного характера. В текущем году предприятие смонтировало когенерационную газопоршневую электростанцию, работающую на шахтном метане.

Весомая часть средств, потраченных на строительство объекта, будет компенсирована за счет продажи Нидерландам единиц сокращения выбросов. Станция утилизирует около 53 млн. куб.м. газа, сокращая выбросы ориентировочно на 1 млн. тонн в год. Польза от внедрения новой технологи есть не только для окружающей среды, существенно повысилась безопасность труда шахтеров, станция покрывает 54,3% потребностей шахтоуправления в электроэнергии, 77% - в тепловой энергии.

В дальнейшем «Покровское» планирует заняться также утилизацией вентиляционного метана концентрации 0,2-0,7% с применением самых современных технологий.

Успешно применяют «киотские механизмы» в других отраслях. «Алчевский металлургический комбинат», «Алчевский коксохимический завод» реализовали программы значительного сокращения выбросов, в частности, КХЗ внедрил систему утилизации отходного тепла. Оба предприятия успешно продали «высвободившиеся» квоты, получив дополнительный доход.

Государственный интерес

Количество проектов, использующих «киотские механизмы», постоянно растет. Не удивительно, что правительство уделяет значительное внимание прозрачности и честности их реализации.

В ноябре Кабинет министров решил создать специализированное учреждение - Национальный центр учета выбросов парниковых газов, которое и будет контролировать выбросы буквально каждого предприятия, каждой установки.

Как заявил первый вице-премьер Андрей Клюев, повышение энергоэффективности – ключевая задача при модернизации отечественной промышленности. По его словам, практически все инвестпроекты, которым правительство уделяет особое внимание, содержат энергоэффективную составляющую.

Инициативы Украины находят поддержку за рубежом. В частности, "Партнерство по рыночной готовности" (PMR) в конце октября решило выделить нашей стране $315 тыс. на первый этап внедрения углеродного рынка. Всего организация намерена предоставить Украине около $5 млн. млн. на построение эффективной и прозрачной системы эмиссионной торговли квотами.

В целом, Украина набрала хороший темп по реализации «киотских» программ, соответствующие механизмы эффективно работают и в бюджетном секторе и в промышленности. Остается надеяться, что действие рыночных инструментов регулирования выбросов не закончится в 2012 году, а на смену «Киотскому протоколу» придут новые, не менее действенные договоренности.

Иван Романюк