Fitch: прогноз по нефтегазовому сектору Европы, Ближнего Востока и Африки – стабильный

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что кредитоспособность крупнейших нефтяных компаний Европы останется стабильной в 2012 г., несмотря на риск возможного замедления роста выручки в сочетании с по-прежнему масштабными инвестиционными программами объемом около 90 млрд. долл. на 2012 г.

Об этом сказано в отчете Fitch Ratings «Прогноз по нефтегазовому сектору Европы, Ближнего Востока и Африки на 2012 год», сообщили УНИАН в рейтинговом агентстве.

В сообщении отмечается, что рост выручки в секторе в 2012 году возможно замедлится до уровней, выраженных однозначными числами, в сравнении с более чем 20% в 2011 г. Fitch полагает, что эмиссии долговых обязательств у европейских нефтегазовых компаний в 2012 г., скорее всего, будут проводиться в первую очередь для потенциальных приобретений активов в сфере разведки и добычи и в меньшей степени для рефинансирования, чем в 2011 г.

Fitch прогнозирует, что для российского нефтегазового сектора 2012 г. станет еще одним годом хороших финансовых результатов. Данный прогноз поддерживается сильным операционным профилем компаний и ожидаемым генерированием положительного свободного денежного потока, несмотря на большие капвложения, а также низкими коэффициентами левереджа в сравнении с сопоставимыми компаниями в мире.

Fitch ожидает, что для европейского нефтеперерабатывающего сектора 2012 год будет еще одним непростым годом. Низкие коэффициенты загрузки мощностей и невысокая маржа должны сохраниться в 2012 г. на фоне слабого экономического роста и растущей эффективности использования топлива, что окажет негативное воздействие на денежный поток в секторе.

Позитивные рейтинговые изменения в 2012 г. маловероятны, однако такую возможность нельзя исключать. Fitch, скорее всего, будет проводить рейтинговые действия по результатам анализа позиций конкретных компаний, а не сектора в целом. Позитивными рейтинговыми факторами будут успешное развитие проектов или повышение доли рынка, а также значительные конкурентные преимущества в плане затрат. Негативными факторами стали бы перерасход средств, задержки с реализацией проектов, снижение добычи или уменьшение коэффициентов замещения запасов.

Fitch ожидает умеренного улучшения финансовых позиций нефтегазовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки в 2012 г. по мере уменьшения их зависимости от долгового финансирования в ситуации более высоких цен на сырьевые товары. Риски сохраняются в таких областях, как приобретения, финансируемые за счет заимствований, пересмотр капиталовложений с превышением уровней, заложенных в бюджет, или замедление генерирования внутренних денежных потоков.