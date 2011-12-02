Производство электроэнергии в Украине за 11 месяцев выросло на 3,9%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-ноябре 2011 года увеличилось на 3,9%, или на 6,62 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-декабрем 2010 года – до 175,509 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали увеличили выработку электроэнергии на 10,7%, или на 6,456 млрд. кВт/ч, – до 68,547 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 1,1%, или 849 млн. кВт/ч, – до 81,510 млрд. кВт/ч, ТЭЦ – на 10,9%, или 943,8 млн. кВт/ч, – до 9,635 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-ноябре т.г. сократили выработку электроэнергии на 15,7% – до 10,121 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также сообщается, что в ноябре т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с ноябрем 2010 года на 9,6%, или 1,564 млрд. кВт/ч, – до 17,889 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или на 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.