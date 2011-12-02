Эксперты: «Южный поток» более опасен для интересов Украины, чем «Северный»

Эксперты считают, что транзит российского газа по газопроводу «Южный поток» причинит Украине больше убытков, чем по «Северному потоку».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такие мнения эксперты высказали в рамках исследовательской программы Института «Северный поток» в контексте европейского энергетического рынка».

В частности, директор Центра им. Бертольда Бейца при Немецком обществе по внешней политике (DGAP) Александр РАР считает: «С точки зрения Украины, сейчас важно договориться с Россией так, чтобы она не построила South Stream («Южный поток») или построила бы его совместно с Украиной. Потому что если появится ещё и South Stream, тогда Украина лишается ещё какой-то значительной части транзитных объёмов российского газа с востока на запад».

Эксперт убежден, что «Северный поток» не особо навредит Украине как газотранспортному государству, чего нельзя сказать о «Южном потоке», в случае его реализации.

«На сегодняшний день, думаю, все могут довольно жить с «северной трубой», потому что она, в принципе, обеспечивает энергетическую безопасность Европы и не особенно обижает Украину», - резюмировал А.РАР.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК согласен с мнением коллеги, что «Северный поток» является козырем России, и также считает, что реализация проекта «Южный поток» будет для Украины куда опаснее. По словам А.ТОДИЙЧУКА, Украина при загрузке «Северного потока» теоретически может потерять около 10-15% транзитных объемов газа, что станет аргументом «в пользу» России, мол, «если мы не находим общего языка, мы вас обойдём и на юге».

«Южный поток» – более опасен для Украины. Я думаю, психологически россияне рассчитывают, что реализация «Северного потока» сработает в их переговорах с украинской стороной с тем, чтобы подавить украинского партнёра», - считает эксперт.

При этом А.ТОДИЙЧУК констатировал, что в вопросе энергетической безопасности «Северный поток» довольно неоднозначен и экономически неоправдан по сравнению с прежними маршрутами транзита. По его словам, c одной стороны, рынок Евросоюза большей частью застрахован от технических и политических нестандартных ситуаций, когда приостанавливаются поставки газа, но с другой – будет нести дополнительные затраты, потому что при любом варианте цена поставки газа по северному маршруту будет выше, чем по действующим маршрутам. В то же время Россия получает возможность более жёстко привязывать к себе часть рынка, который сможет получать газ только по этому маршруту.

Эксперт отметил, что изначально «Северный поток» был задуман как маршрут поставки новых объёмов добытого газа на севере России на быстро возрастающий европейский рынок. Однако к моменту пуска первой очереди этого газопровода не были созданы новые мощности по добыче газа в России, не привлеклись новые инвестиции, поэтому происходит перераспределение объёмов из ныне действующих маршрутов, добавил А.ТОДИЙЧУК.

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток» на морском участке Выборг - Грайфсвальд протяжённостью 1128 км будет иметь две параллельные ветки, рассчитанные на поставку 55 млрд. куб. м газа в год. По «Северному потоку» российский природный газ будет доставляться напрямую германским и европейским потребителям.

8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода.

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г.

Кроме того, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».