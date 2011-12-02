ДТЭК в 2012 году поставит ассоциированной «Днепроэнерго» 8,8 млн. тонн

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» (Запорожье) договорилась с углесбытовой компанией энергохолдинга ДТЭК «ДТЭК Трейдинг» о поставке 8,8 млн. тонн энергетического угля на 11,616 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложение трейдера акцептировано 30 ноября. Договор стороны планируют подписать в течение календарного месяца.

Средняя цена поставки тонны угольной продукции в рамках указанного акцепта составит 1320 грн. (с НДС). Характерно, что такая же цена поставок предусмотрена аналогичными договоренностями с другой энергогенерирующей компанией ПАО «Захидэнерго», в которой ДТЭК владеет 24,9% уставного капитала.

Напомним, "ДТЭК Трейдинг" является основным поставщиком угольной продукции "Днепроэнерго" с марта 2010 года. Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

Кабинет министров Украины решил выставить на продажу 25% госпакет акций «Днепроэнерго». Начальная стоимость пакета, закрепленная решением правительства, составит 1,174 млрд. грн. Конкурс по продаже состоится 11 января 2012 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.