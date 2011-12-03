В Луганской области в результате отравления метаном в неработающей шахте погибли два человека

В пятницу в 13.10 вблизи с. Матвеевка (город Свердловск Луганской области) в законсервированном вентиляционном стволе реструктуризированной шахты на горизонте 150 м во время несанкционированного демонтажа металлических конструкций в результате отравления метаном погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 15.15 подразделением Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуглепрома тела подняты на поверхность.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.