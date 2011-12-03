В Луганской области в результате отравления метаном в неработающей шахте погибли два человека
10:17, 03 декабря 2011Энергетика
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В пятницу в 13.10 вблизи с. Матвеевка (город Свердловск Луганской области) в законсервированном вентиляционном стволе реструктуризированной шахты на горизонте 150 м во время несанкционированного демонтажа металлических конструкций в результате отравления метаном погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 15.15 подразделением Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуглепрома тела подняты на поверхность.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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