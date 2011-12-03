"Газпром" планирует в 2011 году добыть 520 млрд. кубов газа - Миллер

Глава "Газпрома"Алексей МИЛЛЕР подтверждает, что газовая монополия планирует в 2011 году добыть около 520 миллиардов кубометров газа против 508 миллиардов кубометров в прошлом году, сообщают РИА Новости. На встрече с премьером РФ Владимиром ПУТИНЫМ А.МИЛЛЕР уточнил, что "объем продаж на рынке дальнего зарубежья превысит 151 миллиардов кубометров". "И это почти на 11% больше, чем в прошлом году. Поставка газа на рынке стран СНГ - 48 миллиардов кубов. И весь остальной объем - это потребление внутри страны", - сказал глава "Газпрома".

Миллер добавил, что в последнее время наблюдается "устойчивая тенденция роста цен на газ в наших традиционных странах-покупателях в Европе". "При этом на сегодняшний день это не оказывает отрицательной динамики на объемы продаж. Цена на сегодняшний день, средняя оптовая цена в России, в пять раз ниже, чем цена по нашим долгосрочным контрактам поставки газа на границу европейским странам, европейским потребителям", - отметил он.

Говоря о газотранспортных проектах, А.МИЛЛЕР напомнил, что в 2012 году планируется ввести в строй газопровод Бованенково-Ухта. "Это будет самый современный газопровод в мире. Это газопровод, который будет обеспечивать поставку газа с месторождения Бованенково на Ямале (оно будет введено в середине 2012 года), поставку газа в единую систему газоснабжения", - сказал он.

Глава "Газпрома" добавил, что большое внимание также уделяется программе газификации. "В 2011 году на программу газификации направлено более 25 миллиардов рублей. За шесть лет - с 2005 года - почти на 10% вырос уровень газификации в стране. В первую очередь, надо отметить рост газификации на селе. Если в среднем по стране сейчас уровень газификации выше 63%, и он вырос где-то процентов на 9, то на селе уровень газификации вырос почти что на 11% и достиг 47% в среднем по России", - сообщил он.

"Газпром" закачал в подземные хранилища 63,5 миллиарда кубических метров газа, провел все необходимые планово-предупредительные ремонты на объектах добычи и на объектах транспорта и готов обеспечить потребителям Российской Федерации - населению, комбыту, промышленности, электроэнергетике поставку газа в необходимом объеме для прохождения осенне-зимнего максимума", - добавил А.МИЛЛЕР.