Shell прекращает работу в Сирии из-за санкций ЕС

Англо-голландский нефтяной гигант Shell приостанавливает деятельность в Сирии, придерживаясь новых санкций Евросоюза против этой страны, сообщает ВВС. ЕС наложил на Сирию ограничения через насильственное подавление антиправительственных протестов.

Компания также говорит, что беспокоится о безопасности своего персонала.

Shell объявил о своем решении после того, как подразделение ООН по правам человека обвинил Сирию в грубых и систематических нарушениях во время подавления протестов. Совет по правам человека призвал немедленно прекратить насилие и отпустить всех политических заключенных.