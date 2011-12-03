Shell прекращает работу в Сирии из-за санкций ЕС

11:50, 03 декабря 2011
Энергетика
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Англо-голландский нефтяной гигант Shell приостанавливает деятельность в Сирии, придерживаясь новых санкций Евросоюза против этой страны, сообщает ВВС.

ЕС наложил на Сирию ограничения через насильственное подавление антиправительственных протестов.

Компания также говорит, что беспокоится о безопасности своего персонала.

Shell объявил о своем решении после того, как подразделение ООН по правам человека обвинил Сирию в грубых и систематических нарушениях во время подавления протестов. Совет по правам человека призвал немедленно прекратить насилие и отпустить всех политических заключенных.

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