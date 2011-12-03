Лукашенко: с продажей «Белтрансгаза» Беларусь значительно приобретает, получив скидку по газу

Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что с продажей «Белтрансгаза» Беларусь значительно приобретает, получив большую скидку по природному газу.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Беларусь, он сказал: «Что мне, молиться на эту ржавую трубу? Продав 50% «Белтрансгаза», Беларусь значительно приобретает, получив большую скидку по природному газу. Эта экономия в год может составить 2,5-3 миллиарда долларов только на природном газе. Плюс 2,5 миллиарда долларов они нам перечислили. Считайте, в будущем году – 5,5 миллиардов долларов сразу. И это же три года, а потом – привязка к внутрироссийской цене. То есть, мы будем на равных конкурировать в Российской Федерации со своим товаром. Это большое подспорье для нашей экономики», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он считает, что достигнутый результат во время двухлетних переговоров – благо для белорусского народа.

«Беларусь, имея 50% «Белтрансгаза» и не продавая его России, имела бы цену на природный газ, как Германия. У нас природный газ в следующем году достиг бы 400-420 долларов за тысячу кубометров. Мы договорились, что будет на границе этот газ по 165 долларов за тысячу кубометров. То есть, наполовину упала цена», - сказал белорусский президент.

Он сообщил, что россияне давно уговаривали продать вторую часть «Белтрансгаза». «Я им постоянно говорил: мы не против продать 100% трубы, но условия – чтобы она была всегда заполнена и чтобы была прокачка через Бєларусь. Это поступления в страну за транзит, налоги, а также занятость белорусских граждан», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, оппоненты «какой аргумент приводят? Мол, ЛУКАШЕНКО лишился рычага давления на Россию. Умалишенные. Как будто ЛУКАШЕНКО выхватит из земли эту трубу и начнет, размахивая, бегать по России, угрожать России. Ну, это что, умные люди? Я с Россией не собираюсь воевать. Вот они придут – пусть попробуют, а мне война с Россией не нужна. Я хочу, чтобы страна была стабильной, спокойно розвивалась», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО считает, что если бы Беларусь в этом году имела такую цену на природный газ и не было бы вывоза значительного объема валюты в связи с приобретением населением автомобилей, в стране не было бы финансовых проблем.

«Вы дайте еще 5 миллиардов в год валюты, и нет никаких проблем. Но наша экономика, общество не выдержали такой нагрузки. И что, я должен был молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит?», - сказал Президент Беларуси.

«Ну, вот они построили одну трубу «Северного потока», сейчас вторую построят. Россия – супербогатая страна, она может подарить нам эту трубу. Но что ты качать будешь по этой трубе? Природный газ – это даже не нефть. Нефть мы можем из Венесуэлы привезти, еще откуда-то. Природный газ не привезешь», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября правительства Беларуси и России подписали соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики, соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». С учетом уже приобретенных «Газпромом» в 2007-2010 годах 50% акций «Белтрансгаза» «Газпром» становится владельцем 100% акций «Белтрансгаза».