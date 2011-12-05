На Прикарпатье выбросы загрязняющих веществ выросли в 1,5 раза – до 166 тыс. тонн

В Ивано-Франковской области в январе-сентябре выбросы от стационарных источников загрязнения составляли 166,1 тыс. тонн, что на 56,8 тыс. тонн, или в 1,5 раза, больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, в суммарном количестве загрязняющих веществ, которые поступили в атмосферу, выбросы метана и оксида азота, принадлежащих к парниковым газам, составляли, соответственно, 10,0 и 0,4 тыс. тонн. Кроме этих веществ, в атмосферу были выброшены 7379,5 тыс. тонн диоксида углерода, который также влияет на изменение климата.

Основными загрязнителями воздуха области в январе-сентябре 2011 года были обособленное подразделение ПАО «Захидэнерго» Бурштинская ТЄС, филиал управления магистральных газопроводов «Прикарпаттрансгаз» ДП «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», Долинский газоперерабатывающий завод ОАО «Укрнафта», Рогатинская газокомпрессорная станция «Львовтрансгаза», нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Надвирнанафтогаз» ОАО «Укрнафта», НГВУ «Долинанафтогаз» ОАО «Укрнафта».