Цена нефти растет на фоне сообщений вокруг Ирана

На мировых торгах в понедельник, 5 декабря, цены на нефть растут на фоне усиливающихся опасений относительно сокращения поставок из Ирана, а также на позитивных новостях из Италии.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,51 доллара, или на 0,51%, - до 101,47 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,54 доллара, или на 0,49%, - до 110,48 доллара за баррель, пишет Bloomberg.

В четверг, 1 декабря, главы МИД стран ЕС приняли дополнительные санкции в отношении Тегерана, но не смогли согласовать введение запрета на импорт иранской нефти. По данным западных СМИ, страны ЕС, выступающие за введение нефтяного эмбарго, указывали, что эта мера призвана подорвать финансовые возможности Тегерана в области разработки ядерного оружия. Как заявил позже глава МИД Ирана Рамин Мехманпараст, если Запад намерен "всерьез"ввести эмбарго на импорт иранской нефти, то цена на "черное золото"возрастет более чем вдвое.

На фоне продолжающегося долгового кризиса в ЕС с позитивом рынки восприняли новости из Италии, где Кабинет министров во главе с Марио Монти накануне вечером одобрил пакет очередных антикризисных мер в размере 24 миллиардов евро. Новый антикризисный план Монти представит Палате депутатов национального парламента позже в понедельник, после чего декрет будет направлен на рассмотрение сената республики.