В Беларуси за январь-октябрь добыча нефти сократилась на 0,9%

Минск. В Беларуси за январь-октябрь 2011 года добыча нефти по сравнению с аналогичным периодом 2010 года сократилась на 0,9%, до 1403,8 тыс. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

При этом в октябре добыто 142,5 тыс. тонн нефти, что на 1,8% меньше октября прошлого года и на 2,8% больше сентября 2011 года.

«Добыча естественного газа в Беларуси за десять месяцев 2011 года выросла на 1,1%, до 181,7 млн. куб. м. В октябре добыто 17,8 млн. куб. м. Эта цифра на 1,6% больше, чем в октябре 2010 года, и на 1,3% превышает результат сентября текущего года», - сообщает Белстат.

Производство топливных брикетов в Беларуси за январь-октябрь 2011 года увеличилось на 3,4% и составило 1106,1 тыс. тонн. За октябрь 2011 года произведено 131,5 тыс. т топливных брикетов, что на 4,5% меньше октября 2010 года и на 3,4% больше сентября текущего года.

«В целом добыча топливно-энергетических полезных ископаемых за десять месяцев 2011 года сократилась на 0,8% по сравнению с январем-октябрем 2010 года», - подчеркнули в Национальном статистическом комитете Беларуси.