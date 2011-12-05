Россия снова может уступить США лидерство на мировом рынке газа

В 2011 году Россия вновь уступит США лидерство на мировом рынке газа. Как пишут "Ведомости" в номере от 5 декабря, за первые девять месяцев 2011 года добыча природного газа в РФ составила 490,5 миллиарда кубометров, а в США - 505,4 миллиарда. Согласно статистике ЦДУ ТЭК, за 11 месяцев в России было добыто 608,159 миллиарда кубометров газа.

Издание отмечает, что добыча газа в России уступает американской, так как США активно занимают европейский рынок, являющийся ключевым для РФ. При этом США продают не собственный газ, а импортный, являясь перекупщиками "голубого топлива". Свой импорт страна сокращает за счет активной добычи сланцевого газа. Резкий рост добычи газа в США начался в 2006 году после бума добычи на сланцевых месторождениях.

Россия уступает лидерство на мировом рынке газа США с 2009 года. Тогда добыча газа в России за 12 месяцев сократилась на 12,4 процента - с 644,999 до 582,353 миллиарда кубометров из-за снижения мирового потребления, связанного с кризисом. Для сравнения, в США только за январь-октябрь 2011 года было добыто 620,2 миллиарда кубометров.

В августе сообщалось, что по итогам 2011 года в РФ будет добыто рекордное количество природного газа. Производство газа должно составить 671 миллиард кубометров, что на 3,4 процента больше прошлогоднего уровня добычи и почти на процент превосходит прежний исторический максимум (665 миллиардов кубометров в 2008 году). К 2014 году российская добыча газа может достичь 741 миллиарда кубометров, пережает Lenta.ru.