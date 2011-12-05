Цены на нефтепродукты в Украине за неделю не изменились

С 25 ноября по 2 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 25 ноября по 2 декабря средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,65 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – сохранились на уровне 10,30 грн./литр; на дизельное топливо – увеличились на 0,1% - с 9,72 грн./литр до 9,73 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.