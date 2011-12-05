«БНК-Украина» проведет на УМВБ пробный аукцион по продаже дизтоплива Мозырского НПЗ

ООО «БНК-Украина» (г. Киев) планирует провести на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) пробный электронный аукцион по продаже дизельного топлива производства ОАО «Мозырский НПЗ» (Республика Беларусь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что ориентировочная дата проведения аукциона - 15 декабря 2011 года.

Торги будут проходить в системе электронных аукционов УМВБ с возможностью удаленного доступа.

Также в сообщении отмечается, что детальная информация будет размещена в ближайшие дни.

Напомним, в марте 2010 года ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК, Республика Беларусь) открыло дочернее предприятие в Украине ООО «БНК-Украина», а летом 2010 года Государственное производственное объединение «Белоруснефть» открыло в Украине ООО «Белоруснефть-Украина». В ноябре 2011 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение ООО «Белоруснефть-Украина» (г. Чернигов) на присоединение к ООО «БНК-Украина» (г. Киев).

Справка УНИАН. ЗАО «Белорусская нефтяная компания» зарегистрировано в Беларуси 17 мая 2007 года. Акционерами компании являются гособъединение «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», Белорусский нефтяной торговый дом.

Основными акционерами ОАО «Мозырский НПЗ» являются правительство Беларуси (42,76% акций) и ОАО НГК «Славнефть» (42,58% акций), 12,25% акций владеет ОАО «МНПЗ плюс», принадлежащее государству, физлицам принадлежит 2,41%.

Мощности Мозырского НПЗ по объему переработки нефти с учетом работы вторичных процессов завода составляют около 11 млн. тонн в год, глубина переработки – около 70%. В 2011 г. объем первичной переработки нефти на Мозырском НПЗ составит около 10,5 млн. тонн.

2010 год предприятие завершило с чистой прибылью в размере 30 млн. долл., рентабельность работы составила около 2,56%.