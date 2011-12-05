Добыча угля в Украине за 11 месяцев увеличилась на 9,6%

По оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2011 года увеличили добычу угля на 9,64%, или 6,601 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 75,072 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период увеличилась на 3,75%, или 825 тыс. тонн, – до 22,774 млн. тонн, энергетического – на 12,4%, или 5,777 млн. тонн, – до 52,299 млн. тонн.

Предприятия Минэнергоугля в январе-ноябре т.г. нарастили добычу на 0,9%, или на 319,2 тыс. тонн, - до 25,202 млн. тонн. В отчетный период на госшахтах добыто 6,919 млн. тонн коксующегося угля и 28,283 млн. тонн энергетического угля.

В ноябре т.г. в Украине добыто 6,899 млн. тонн рядового угля, что на 5,4%, или на 353,352 тыс. тонн больше, чем за ноябрь 2010 года.

Напомним, Минэнергоугля прогнозирует, что по итогам 2011 года добыча угля в Украине возрастет на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт. Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.