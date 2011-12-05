Ekotechnik Praha инвестирует до 110 млн. евро в строительство гелиоэлектростанции

Компания Ekotechnik Praha (Чехия) намерена инвестировать 100-110 млн. евро в строительство первой солнечной (гелио-) электростанции в Широковском районе Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, начало строительства запланировано на 2012 г.

Под строительство предполагается выделить в аренду 106 га земли.

"Этот проект будет сопровождать персональный менеджер "Днепропетровского инвестиционного агентства". Земельные вопросы будут решены в установленные законом сроки. Проволочек не будет", - цитирует управление прессы и информации председателя Днепропетровской ОГА Александра ВИЛКУЛА.

По информации управления, на гелиоэлектростанции будут установлены фотоэлектрические пластины мощностью 1 МВт. Стоимость одной пластины составляет около 2,5 млн. евро.

Компания Ekotechnik Praha строит и эксплуатирует солнечные электростанции в странах Европы. В данный момент в Богуславе (Киевская обл.) компания ведет строительство солнечной электростанции мощностью 42 МВт.