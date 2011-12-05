В Беларуси планируется акция против повышения цен на бензин

Минск. Белорусские автомобилисты планируют организовать очередную акцию протеста «Стоп-бензин» против повышения цен на бензин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, они намерены протестовать в ответ на 10-процентный рост цен на топливо 3 декабря.

«В этот раз нет ни организаторов, ни координаторов акции – в социальных сетях неравнодушные активисты договариваются о плане самостоятельно», - сообщают Интернет-форумы.

Так, согласно сообщениям на форумах, на 12 часов дня понедельника еще не закрыто голосование о времени проведения акции: в 18.00 или 19.00. Однако все больше человек склоняется ко второму варианту. В это время участники акции «Стоп-бензин» в регионах должны будут находиться на главной улице напротив горисполкома. В Минске местом проведения акции протеста определена Октябрьская площадь.

Последние попытки провести в Минске подобные акции закончились провалом.

Как сообщал УНИАН ранее, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 10% с 3 декабря 2011 года. Теперь стоимость за 1 л следующая: бензин «Нормаль-80» - 5400 белорусских рублей, бензин АИ-92 - 5700 рублей, бензин АИ-95 - 6100 рублей, дизельное топливо - 6300 рублей, дизельное топливо «Арктика» - 7100 рублей.

Это уже одиннадцатое, с начала нынешнего года, повышение цены на топливо в Беларуси. Последний раз цена повышалась 10 ноября. Бензин подорожал в среднем на 3,5%, дизельное топливо – на 7%.