«Нафтогаз» сможет оплачивать российский газ в рублях – допсоглашение

Москва. НАК «Нафтогаз Украины» сможет осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром», по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

«По итогам встречи ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи газа. Дополнение позволяет «Нафтогазу Украины» оплачивать поставки российского газа и в рублях», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив плодотворность ведущегося диалога. Было высказано единое мнение, что переговоры об условиях поставки российского газа на Украину, по-видимому, могут быть завершены до конца 2011 года.

Справка УНИАН: 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

— купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы;

— об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.