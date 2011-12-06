Интеграционных составляющих в газовом соглашении не будет – посол РФ Зурабов

Новые соглашения Украины и РФ по газу вряд ли будут включать в себя интеграционную составляющую.

Об этом заявил посол России в Киеве Михаил ЗУРАБОВ, передает РИА «Новости».

"Не думаю, что речь может идти о каких-то прописанных в этих соглашениях интеграционных форматах", - сказал журналистам М.ЗУРАБОВ, отвечая на вопрос, будет ли в новых соглашениях интеграционная составляющая.

М.ЗУРАБОВ добавил, что будущие договоренности Украины и РФ по газу будут оформлены не только как контракты хозяйствующих субъектов.

"Могу предположить, что подобные договоренности будут оформлены не только как договоренности либо контракты хозяйствующих субъектов, но и как соглашения, которые будут заключаться между правительствами Российской Федерации и Украины и которые будут являться юридической основой для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере", - сказал посол.

По словам посла РФ, контуры будущих договоренностей Киева и Москвы по газу на политическом уровне уже очерчены. "Ведется достаточно интенсивная работа над техническими и юридическими деталями", - отметил он.

М.ЗУРАБОВ сказал, что с оптимизмом смотрит на перспективы заключения новых контрактов Украины и России в декабре.

Как ранее заявлял "Газпром", глава российского газового монополиста Алексей МИЛЛЕР и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе встречи в Москве высказали единое мнение, что переговоры об условиях поставки российского газа на Украину, по-видимому, могут быть завершены до конца 2011 года.

Украина пытается убедить Россию снизить цену на газ, которую считает несправедливой. В сентябре-октябре обе стороны неоднократно заявляли о прогрессе на переговорах и о сближении позиций, но никаких конкретных договоренностей "Газпром" не обнародовал. Последний раз удовлетворенность ходом переговоров стороны выразили 9 ноября на встрече председателя правления "Газпрома" А.МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В конце октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украине и России осталось согласовать всего несколько направлений для завершения переговоров по пересмотру газовых контрактов. Глава "Газпрома" в середине октября заявил, что первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере стоит ждать не раньше ноября.

Для Украины уже действует скидка в размере 30% от контрактной цены российского газа, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. Механизм ее предоставления - отмена Россией пошлины для поставок газа на Украину.

Договоренность о скидке была достигнута еще в апреле 2010 года одновременно с продлением срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год и об объемах и условиях транзита газа через Украину на 2009-2019 годы.