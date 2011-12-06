Вероятность снижения рейтингов 15 стран еврозоны обвалила цену нефти

На мировых торгах во вторник, 6 декабря, цены на нефть снижаются на фоне новостей от S&P, поместившего в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги всех государств еврозоны, кроме Греции и Кипра.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 0,47 доллара, или на 0,47%, - до 100,52 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,54 доллара, или на 0,49%, - до 109,27 доллара за баррель.

Агентство Standard & Poor`s во вторник поместило в список на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе, Франции и Германии, обладающих наивысшим кредитным рейтингом "ААА". В список не попала лишь Греция, рейтинг которой был понижен агентством до "мусорного" еще в июле и Кипр, долгосрочный кредитный рейтинг которого был подтвержден на уровне "ВВВ" с "негативным" прогнозом, передает Bloomberg.

В 2010 году на ЕС приходилось 16% мирового спроса на "черное золото".

Негативом рынки отыгрывают также статданные из США, где индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре 2011 года уменьшился на 0,9 процентного пункта - до 52% с 52,9% в октябре. Показатель оказался хуже прогнозов, поскольку аналитики полагали, что индекс вырастет до 53,8% с 52,9% месяцем ранее.

Объем промышленных заказов в США в октябре текущего года уменьшился на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, по сравнению с сентябрем и составил 450 миллиардов долларов. Таким образом, опубликованные данные оказались хуже ожиданий - эксперты ожидали снижения показателя на 0,3%.

Определенное влияние на динамику котировок оказали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Организация стран-экспортеров нефти может договориться об увеличении объемов добычи до 30 миллионов баррелей в день на встрече в Вене, которая состоится 14 декабря.