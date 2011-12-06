Суд отказал Merchant в удовлетворении иска к «Нафтогазу»

Хозяйственный суд Киева своим решением отказал в удовлетворении иска американской корпорации Merchant International Company Ltd., которая требовала взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» долг в размере 24 млн. 714,5 тыс. долл.

Об этом сказано в решении Хозяйственного суда Киева от 3 ноября 2011 года, которое обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Долг НАК «Нафтогаз Украины» к компании Merchant образовался еще в конце 1990-х. Долг в размере 24,7 млн. долл. – это долг НАК «Нафтогаз Украины» перед российским «Газпромом».

В 1998 году «Укргазпром» (правопреемником которого впоследствии стала НАК «Нафтогаз Украины») и «Газпром» заключили договор, согласно которому часть поставленного объема газа в Украину будет оплачена в виде финансирования работ по строительству социальных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации.

Тем самым украинцы должны были обеспечить погашение задолженности третьих лиц перед предприятием «Северстудстрой» (входил в структуру «Газпрома»). Право требовать долг за газ от «Нафтогаза Украины» таким образом перешло предприятию «Северстудстрой».

Позже договор между сторонами был изменен – увеличены объемы поставок российского газа в Украину (с 0,07 млрд. куб. м до 0,2275 млрд. куб. м) и, соответственно, был увеличен размер финансирования строительства украинской стороной (с 3,6 млн. долл. до 18,2 млн. долл.).

Из этой суммы погашение задолженности перед «Северстудстроем» было оговорено в размере 14,6 млн. долл. Эта сумма – и есть долг, который от «Нафтогаза» требуют сейчас в судах. С учетом набежавших процентов за прошедшие годы, сумма претензий увеличилась до 24,71 млн. долл.

Впоследствии задолженность украинской компании россияне переуступили американской корпорации Merchant International Company Ltd, которая уже 10 лет в судах пытается добиться возврата долга.

В 2006 году Высший хозяйственный суд Украины принял положительное решение для американцев – о взыскании с «Нафтогаза Украины» 24,7 млн. долл. Но решение суда до последнего момента не было исполнено – деньги не выплачены.