«Укрэнерго» объявило торги по отбору подрядчика строительства линии 750 кВ «ЗАЭС–Каховская»

НЭК «Укрэнерго» объявило о предварительной квалификации потенциальных участников тендера по отбору подрядчика строительства линии 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция «Каховская» в рамках реализации проекта, частично кредитуемого Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Об этом сказано в сообщении «Укрэнерго», опубликованном в официальной прессе.

Согласно сообщению, предварительная квалификация потенциальных подрядчиков будет проходить по 4 пакетам: строительство ЛЭП 750 кВ протяженностью 190 км; строительство ПС 750/330 кВ «Каховская»; строительство захода существующей двухлинейной линии 330 кВ «Новокаховская-Островская» (2 по 27,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ «Островская», а также захода существующей двухлинейной линии 330 кВ «Новокаховская-Херсонская» (2 по 15,9 км) с реконструкцией ПС 330 кВ «Херсонская».

Квалификационные предложения принимаются до 17 января.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6 000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5 300 МВт.

В рамках проекта, кроме строительства ЛЭП 750 кВ, предполагается также строительство подстанции 750/330/220 кВ "Каховская", а также 2 заходов ЛЭП 330 кВ.

Кроме того, предусматривается реконструкция подстанции 330/220 кВ "Новокаховская" и оборудования противоаварийной автоматики и связи.

Проект строительства линии электропередачи 750 кВ «Запорожская АЭС – подстанция (ПС) «Каховская» с ПС 750 кВ «Каховская», а также с заходами 330 кВ «ПС «Новокаховская» – ПС «Херсонская» и «ПС «Новокаховская» – ПС «Островская» оценивается в 4 млрд. 893,24 млн. грн.

19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное проектное соглашение о выделении "Укрэнерго" кредита в размере 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская».

16 сентября 2011 года Минэнергоугля и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач (ЛЭП) 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская в объеме 175 млн. евро.