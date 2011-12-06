«Северный поток» укрепит позиции России в отношениях и с Европой, и с Украиной - эксперты

«Северный поток» укрепит позицию России в отношениях и с Европой, и с Украиной.

Такое мнение высказал директор Московского центра Карнеги (Россия) Дмитрий ТРЕНИН, в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Северный поток в контексте европейского энергетического рынка».

По словам эксперта, это произойдет, «потому что Европа, по крайней мере, та часть Европы, которая будет снабжаться газом через Германию, получит большую уверенность в том, что российский газ будет бесперебойно поступать на германские терминалы, а затем частично употребляться в Германии и частично направляться в другие европейские страны». Что касается Украины, то, по словам Д.ТРЕНИНА, «Северный поток» укрепляет позицию Москвы в переговорах с Украиной по газовым вопросам. «Но это не снимает необходимости для России пускать часть своего газа транзитом через Украину европейским потребителям. Прежде всего - потребителям в странах Центральной и Юго-восточной Европы», - сказал он.

По мнению российского эксперта, «Северный поток» является фактором, укрепляющим энергобезопасность Евросоюза в целом.

«Я думаю, что он будет обеспечивать бесперебойное снабжение Европы через Германию. Проблемы возникают с теми странами, через территорию которых он не пройдёт, но которые, так или иначе, зависят от России – от стран Балтии на Севере до Польши на Западе и Украины на Юге. Зависимость России от Украины становится меньше, но сохраняется. «Северный поток» не приводит к тому, что украинский транзит перестаёт быть для России необходимым. Поэтому полностью проблему с точки зрения избегания транзита газа через территорию Украины Северный поток не решает. Проблему может решить «Южный поток» в совокупности с «Северным потоком». Но это гораздо более проблематичный проект», - считает Д.ТРЕНИН.

Директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил ГОНЧАР высказал мнение, что для энергетической безопасности Европы «Северный поток» не будет иметь никакого значения до тех пор, пока не будет построен «Южный поток».

«Исходя из видения Европейским Союзом энергетической безопасности, принцип диверсификации включает в себя не только диверсификацию маршрутов поставки энергоресурсов, но и диверсификацию источников и контрагентов. В случае с «Северным потоком», речь идёт только о диверсификации маршрутов поставки газа из того же российского источника и от того же контрагента – «Газпрома»,- отметил эксперт.

По его словам, если бы «Северный поток» развивался как проект, который изначально было заявлен как связующая коммуникация между новым месторождением газа – Штокмановским – и европейским рынком газа, тогда это означало бы, что имеет место диверсификация и путей, и источников. «Но Россия трансформировала идеологию «Северного потока», перепривязав его от Штокмановского месторождения к стареющим месторождениям Западной Сибири и неразработанным месторождениям Ямала. Тем самым, превратив его в проект ведения будущих энергетических войн в Европе, потому что он увеличивает возможности России манипулировать объёмами, направлениями и ценами экспортируемого газа. А если появится ещё и Южный поток, то это будет вожделенная мечта всех кремлёвских лидеров с советских времён, начиная от эпохи позднего Брежнева», - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, данный проект находится в русле энергетической стратегии, которая была принята Россией в 2003 году. «После этого и начали развиваться обходные проекты. Иногда их считают направленными исключительно против Украины, но они точно также обходные по отношению к Белоруссии, по отношению к Польше, к Словакии, поскольку исключают транзитную компоненту. Но если Ямал-Европа является достаточно логичным проектом с точки зрения коммуникации между ямальскими месторождениями и немецким рынком газа, как самая короткая соединительная линия, то вариант прокладки Южного потока, планируемого где-то в перспективе, подтверждает, что здесь уже и не пахнет экономикой, а имеет место чистая геополитика», - полагает эксперт.