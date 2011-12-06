В Днепропетровске возбуждено дело относительно должностных лиц теплосетей

Прокуратура Бабушкинского района Днепропетровска возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия «Днепропетровские городские тепловые сети».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, дело возбуждено согласно ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)

«При обслуживании агрегатов и котла на газу и жидком топливе работники ГКП проводили работы без отключения оборудования от действующих газопроводов, допустили пуск газовых котлов без наличия актов контрольного испытания и с непроверенной автоматикой безопасности. При выявлении утечки газа в котельной по улице Чкалова не была немедленно прекращена подача газа к установке. В газовой котельной по улице Миронова допущена эксплуатация котлов с отключенными приборами блокировки и сигнализации», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Прокуратура инкриминирует должностным лицам теплосетей создание угрозы гибели людей и другие тяжелые последствия.