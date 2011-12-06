В Украине планируют сократить разрыв между тарифами на тепло в регионах с 80% до 50%

Председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере коммунальных услуг Валерий САРАТОВ заявляет, что в Украине планируется сократить разрыв между тарифами на теплообеспечение в регионах с 80% до 50%.

Об этом В.САРАТОВ заявил в интервью "Газете по-украински" (№179 от 6 декабря).

"Сейчас разница между тарифами на тепло в разных регионах достигает 80 процентов. Наша задача - уменьшить эту разницу хотя бы до 50, а затем - до 25. Но только командными методами здесь ничего не сделаешь. Области могли бы сами выравнивать тарифные пики. Например, за счет укрупнения предприятий. Когда в каком-то большом городе тариф увеличится на копейку, от этого выигрывают потребители городка, в котором себестоимость тепла объективно более высокая", - сказал В.САРАТОВ.

Председатель Нацкомиссии добавил, что потребитель может в судебном порядке требовать качества тепловых услуг компаний.

"За холодные батареи можно судиться, лишь когда у потребителя есть договор на услуги теплоснабжения. Это может быть договор с ЖЭКом, теплоэнерго. Но у большинства потребителей такого документа нет. В таком случае необходимо жаловаться в районное или городское управление коммунального хозяйства. Там создают комиссию из представителей ЖЭКа и предприятия, которое производит тепло. Если в квартире действительно ниже плюс 18 градусов, комиссия составляет акты, потребителю делают перерасчет. Например, по Севастополю, который я возглавлял, в прошлом году за отопительный сезон мы вернули 3,4 миллиона гривень", - уточнил В.САРАТОВ.