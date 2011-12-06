«Укргазвыдобування» за 11 месяцев увеличила добычу газа на 0,5%

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-ноябре увеличила добычу газа на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 13,63 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что в январе-ноябре добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 2% – до 642 тыс. тонн.

Также компания отмечает, что рост объемов добычи стал возможным благодаря открытию в августе-сентябре Борового и Кузьмичевского газовых месторождений в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укргазвыдобування» сократила добычу газа на 2,3%, по сравнению с 2009 годом, до 14 млрд. 829,0 млн. куб. м, а также сократила добычу нефти и газового конденсата на 7,4% – до 686,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».