Украина возьмет на себя гарантии по транзиту энергоресурсов в Европу

В проекте соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом урегулирован вопрос гарантий бесперебойных поставок энергоресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании рабочей группы «Украина – ЕС на пути до ЗСТ» сообщил уполномоченный Кабинета министров по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, инициатива закрепления в проекте соглашения положений об ответственности сторон за обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов исходила от европейской стороны. При этом переговорная группа ЕС предлагала закрепить в документе специальный механизм урегулирования споров при срыве поставок энергоресурсов, который бы предусматривал выплату прямых финансовых компенсаций не только государству Евросоюза, но и хозяйствующим субъектам, в т.ч. и энергокомпаниям, и потребителям другого государства.

В. ПЯТНИЦКИЙ сообщил, что украинская сторона не согласилась с данным предложением и настояла на применении обычных процедур компенсации ответственности, которые схожи с применяемыми в рамках ВТО.

«Те договоренности, которые сегодня существуют в сфере урегулирования споров, предусматривают обычные процедуры. Эти процедуры будут несколько сжатыми и более краткими, нежели те, которые применяются, условно говоря, например к таким товарам, как металл», - сказал он, отметив, что в рамках указанных процедур не предусматриваются никакие прямые финансовые санкции.

«Предусмотрена процедура, по которой такие возмещения (за срыв поставок - УНИАН) будут происходить по процедурам, аналогичным процедурам ВТО. В частности, возможно изъятие определенных преференций в торговле, предоставленных сторонами друг другу», - отметил чиновник.

Он также сообщил, что в проекте соглашения также урегулированы вопросы, связанные с допуском к разведке и добыче энергоносителей, вопросы ценообразования и предоставления услуг в сфере энергетики. В частности, в вопросе допуска к разведке и добыче углеводородов документом «обеспечен режим наибольшего благоприятствования сторон».

В. ПЯТНИЦКИЙ отметил, что в целом энергетический блок проекта соглашения в конечном итоге вышел сбалансированным.

«Нам удалось создать сбалансированные разделы соглашения, которые не создают каких-то искусственных преимуществ ни для одной из сторон в энергетическом сотрудничестве», - резюмировал уполномоченный Кабмина по вопросам европейской интеграции.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.