Янукович предлагает отклонить закон о новом механизме расчетов за энергоносители

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данным документом предлагалось введение текущих счетов со специальным режимом использования, на которые должны перечисляться средства, поступающие как плата за услуги по питьевому водоснабжению и поставленную тепловую энергию, для проведения расчетов предприятиями теплоэнергетики и водоснабжения за потребленный газ и электрическую энергию.

В.ЯНУКОВИЧ согласен с необходимостью обеспечить улучшение состояния расчетов за энергоносители, однако имеет ряд замечаний к закону, поступившему ему на подпись.

В предложенных изменениях к законам «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и «О теплоснабжении» есть ссылка на Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины. Однако, в соответствии с законодательством, данную функцию выполняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Кроме того, принятый парламентом закон искусственно сужает перечень предприятий, для которых вводится новый механизм проведения расчетов, поскольку он выводит из сферы его действия предприятия, осуществляющие водоотвод, а также производство и транспортировку тепловой энергии.

Глава государства также отметил, что предложенные изменения к Закону «О теплоснабжении» содержат полномочия одновременно двух органов власти по установлению алгоритма распределения средств для субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность по производству тепловой энергии.

Закон, поступивший на подпись, не предусматривает гарантий защиты текущих счетов со специальным режимом использования. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, это создает условия для злоупотреблений путем обращения взыскания и приостановки операций на таких счетах с использованием механизмов судебного процесса.

В.ЯНУКОВИЧ предложил Верховной Раде отклонить этот закон.

Как известно, парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию» 15 ноября.