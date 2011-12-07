Цена нефти изменилась разнонаправленно. Причина - ситуация с Ираном и статданные из США

На мировых торгах в среду, 7 декабря, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне ожидания статданных по коммерческим запасам в США, а также опасений ввода запрета на импорт сырья из Ирана Европейским союзом.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,18 доллара, или на 0,18%, - до 101,46 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,05 доллара, или на 0,05%, - до 110,75 доллара за баррель.

Как заявил накануне еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер (Guenther Oettinger), ЕС близок к подписанию соглашения о запрете на импорт иранской нефти, передает Bloomberg.

В среду Минэнергетики США опубликует данные по коммерческим запасам нефти за минувшую неделю. Как ожидают аналитики, они продемонстрируют снижение запасов на 1,25 миллиона баррелей. В то же время, согласно неофициальной статистике Американского института нефти, запасы горючего выросли на 875 тысяч баррелей, а дистиллятов - на 1,68 миллионов баррелей, что замедляет позитивную динамику котировок "черного золота".