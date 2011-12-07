В Луганске тарифы на тепло для учреждений с 1 января повысятся на 50%

В Луганске тарифы на услуги теплоснабжения для бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения) с 1 января 2012 года повысятся на 50%.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

Согласно сообщению, одноставочные тарифы на тепловую энергию для централизованного горячего водоснабжения (подогрев воды) для бюджетных учреждений составят 626,18 грн. за 1 Гкал (без НДС), для прочих потребителей - 607,05 грн. за 1 Гкал (без НДС).

Кроме того, одноставочный тариф на тепловую энергию на централизованную поставку пара для потребностей бюджетных учреждений составит 633,41 грн. за 1 Гкал (без НДС).

«На сегодняшний день тарифы на услуги теплоснабжения, которые действуют с марта 2009 года согласно решению исполнительного комитета Луганского городского совета, не возмещают расходов «Теплокоммунэнерго». Так, цена газа выросла на 99,5%, тогда как в себестоимости услуг удельный вес расходов на покупку газа составляет 55%. В результате убытки «Теплокоммунэнерго» превысили 50,0 млн. грн., в том числе за счет увеличения расходов на природный газ и электроэнергию – 38,2 млн. грн», - говорится в сообщении.