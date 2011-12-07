Украина не отказывается от планов реформирования «Нафтогаза» - Акимова

Украина не отказывается от планов реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом в комментарии УНИАН сегодня сказала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

«Конечно, будем реформировать. Вопрос только во времени», - отметила она.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 сентября т.г. поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить до 1 октября проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Правительство также обязало разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Верховную Раду. В поручении говорится, что реформирование компании проводится в связи с необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза в сфере энергетики и с целью исполнения принятого в прошлом году закона о реформировании рынка газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.