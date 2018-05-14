Ситуация с газом проясняется, но не радует...

На сегодняшний день уже нет сомнений в том, что газовая проблема в отношениях Украины и России будет принципиально разрешена в ближайшее время. Причем, каким образом Киеву удастся добиться снижения цены газа, практически очевидно. Неизвестно лишь, до какого уровня цена упадет и когда начнет действовать. Россия, скорее всего, очень скоро завладеет частью нашей ГТС путем создания двустороннего консорциума, а Украина, правда, не сразу, но все же активизирует движение в сторону евразийской интеграции. Ситуацию по некоторым позициям прояснили, а точнее сказать почти конкретизировали, российские чиновники своими недавними заявлениями, сделанными, кстати, в Киеве.

Что делать с Европейской хартией?

Первое откровение по газовому вопросу от российских чиновников прозвучало 30 ноября из уст председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая 30 ноября - 1 декабря находилась с визитом в Киеве. Она назвала членство Украины в Европейской энергетической хартии "юридическим препятствием", которое тормозит разрешение ситуации. «И это является неким юридическим препятствием. Сейчас будет найдена формула решения этой проблемы», - подчеркнула В.Матвиенко.

Учитывая, что российские СМИ (по некоторым данным, по просьбе пресс-службы самой В.Матвиенко) широко не распространили это заявление, можно предположить, что председатель Совета Федерации публично сказала что-то лишнее. Наверняка данная тема на нынешнем этапе обсуждается в узком кругу. Как бы там ни было, а членство Украины в ЕЭХ действительно является юридическим барьером и осложняет вхождение «Газпрома» в украинскую систему газового транзита, так как предполагает подписание Киевом так называемого Третьего энергопакета ЕС.

Предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, он прописывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Так, компании - продавцы газа и электричества - не должны владеть транспортными сетями, т.к. это приводит к искусственному повышению цен. Причем данная догма должна применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также указывается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если она не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта, если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

К 2015 году Украина, являясь членом Европейского энергетического сообщества, планирует присоединиться к Третьему энергопакету.

Как ликвидировать это препятствие? Пока Киев не доволен результатами своего членства в Европейском энергетическом сообществе. Как говорят во власти, ожидаемых инвестиций для развития энергосферы нет до сих пор. Кроме того, по мнению многих экспертов, некоторые страны Европы, продолжая продвигать проект строительства «Южного потока», фактически нарушают законодательство ЕС и не соблюдают нормы того же Третьего энергопакета.

Как один из вариантов - Украина, идя на условия России, в частности, относительно создания консорциума по управлению ГТС, может, в крайнем случае (грубо говоря) в пику Европе просто наплевать на правила ЕС.

Другой вариант – выход из Европейского энергетического сообщества. Однако это сегодня мало вероятно, поскольку будет слишком резким шагом.

Относительно консорциума по управлению ГТС, то он, скорее всего, будет двусторонним. Эта (пока неофициальная) информация получила косвенное подтверждение 6 декабря.

В заявлении Минэнергоугля Украины по итогам очередной встречи министра энергетики Юрия Бойко и главы «Газпрома» Алексея Миллера говорится, что в ходе переговоров достигнута договоренность «о расширении сотрудничества».

Не стоит долго гадать, каким образом такое «расширение» в сложившейся ситуации может быть достигнуто…

Возвращение к межправсоглашениям

Вторая новость относительно газовых переговоров прозвучала от посла России в Украине Михаила Зурабова 4 декабря. По его словам, отношения в газовой сфере будут определены новым межправительственным соглашением. Данный документ должен заменить практически не выполняющееся межправсоглашение от 2002 года и ратифицирован парламентами обеих стран. Прежнее соглашение должно быть денонсировано.

М.Зурабов также подчеркнул, что «для закрепления будущих газовых договоренностей, если потребуется, могут быть проведены необходимые внутригосударственные процедуры».

Эту тему российский посол не развил, но не трудно догадаться, что под «внутрегосударственными процедурами» подразумевается изменение украинского законодательства о трубопроводном транспорте с целью снять запрет на создание консорциума по управлению ГТС.

К слову, отмена межправсоглашения от 2002 года практически лишает Украину оснований оспаривать действующие газовые контракты в международных судах. Что же касается самих контрактов, то до сих пор не ясно - будут действовать прежние (от 2009 г.), или подпишут новые.

Учитывая неоднократные заявления руководства России о том, что контракты абсолютно справедливы, ожидать подписания новых, или корректировки уже имеющихся, особого основания нет. Новые условия торговли газом могут быть определены межправсоглашениями и дополнениями к действующим контрактам.

И еще вопрос – может ли реализация новых договоренностей начаться с января 2012 года? Тут все упирается в сроки ратификации соглашений парламентами. В Верховной Раде этому могут противиться представители оппозиции, в Госдуму документы могут быть просто не поданы до выполнения Украиной определенных условий.

Чего ждать 19 декабря,,,

По неофициальной информации, одним из условий газовой скидки со стороны России является разворот внешнеполитического вектора Украины с запада на восток. Опять-таки по некоторым данным, подписание межправсоглашения премьерами обеих стран Россия готовит на 19 декабря – день, когда в Киеве планируется проведение саммита Украина-ЕС и парафирование соглашения об ассоциации (если так, то под вопросом остается визит премьер-министра Николая Азарова в Прагу, планируемый на этот же день).

Кроме того, 18 октября Президент России Дмитрий Медведев заявил, что в случае необходимости, при подписании пакета газовых документов могут присутствовать президенты обеих стран. Так что, вероятность того, что 19 декабря в Москву придется отправиться не только Н.Азарову, но и Президенту Украины Виктору Януковичу, существует.

Как в этой ситуации будет проходить саммит Украина-ЕС – не совсем понятно.

Похоже, Москва таки пытается сорвать его. Если же процедура будет сорвана раньше, то это лишь на руку Москве. Мол, вот вам ваша Европа – полный пролет. Мы вам и газ по сниженной цене, и выгодные перспективы Евразийской интеграции. А вы все упираетесь. Глядите, чтобы не было поздно. Поезд только отправляется. На ходу вскакивать сложнее… Кстати, в пакете газовых соглашений рассматривается еще ряд двусторонних документов по отраслевому сотрудничеству. Но каких, пока точно неизвестно.

Если В.Янукович все же полетит в Москву на подписание газовых документов 19 декабря, то наверняка примет участие в саммите ЕврАзЭс, который будет проходить в этот же день. Сам В.Янукович 24 ноября, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, ответил, что будет находиться там, где это будет необходимо. Правда, кому необходимо - он не уточнил...

Между тем, на сегодняшний день рассматривается и другой вариант - подписание газовых документов 20 декабря на неформальном саммите глав государств СНГ по случаю 20-летия Содружества. Инициатором выступила Украина.

По большому счету, направлений для сотрудничества со странами Евразийского экономического сообщества у Украины предостаточно. К примеру, совсем недавно в Казахстане Н.Азаров и его коллега Карим Масимов обсуждали вопрос привлечения России к совместному сотрудничеству в космической сфере, атомной энергетике, сельском хозяйстве.

***Членами ЕврАзЭС, созданном в 2000 году, являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.

Однако на саммите ЕврАзЭс, кроме прочего, по негативным прогнозам, может радикально измениться ситуация с перспективой сотрудничества Украины и евразийского объединения. Конечно, никаких документов подписывать не будут, но Украина может быть поставлена в условия, когда придется публично дать какие-то обещания по евразийской интеграции. К примеру, заявить о присоединении к Таможенному союзу. Иначе, как говорится в известном фильме, - «отключат газ», а точнее ратификации газовых межправсоглашений не видать.

Тогда реальное решение вопроса может затянуться до президентских выборов в России. И единственным условием снижения цены газа все равно будет присоединение Украины к Таможенному союзу. Причем при условии частичного или полного поглощения «Газпромом» «Нафтогаза». Покорение Украины станет хорошим козырем для главного претендента на место в Кремле накануне выборов.

Так или иначе, но в любом случае ожидать снижения цены на газ с 1 января 2012 года может только законченный оптимист. Тут, кстати, следует процитировать Николая Азарова, который после ряда заявлений о том, что газовые вопросы будут решены то к концу ноября, то даже в середине ноября, на встрече с Валентиной Матвиенко сказал: «Думаю, рано или поздно мы эти вопросы урегулируем». Вот такие вот "конкретные сроки"...

Юрий Ходжаян (УНИАН)