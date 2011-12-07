Болгария отказалась от проекта нефтепровода Бургас–Александруполис

Болгария все же решила покинуть проект нефтепровода Бургас – Александруполис, который она должна была реализовывать вместе с Россией и Грецией. Об этом сообщил министр финансов страны Симеон Джанков, передает агентство Novinite.

Заявление Софии о том, что страна намерена выйти из проекта, прозвучало через месяц после того, как болгарские власти одобрили оценку воздействия нефтепровода на окружающую среду (ОВОС).

Решение покинуть проект уже было одобрено Кабинетом министров страны.

Джанков заявил, что Болгария постарается достичь соглашения с партнерами о совместном закрытии проекта, если это не удастся, страна выйдет из строительства нефтепровода через 12 месяцев.

«Опасности попасть под санкции у нас нет, мы обсуждали такую вероятность с международными юристами», – добавил министр.

В проекте Бургас – Александруполис участвуют три российские компании – «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», каждой из них принадлежит по 17% в проекте.

Болгария тормозила проект уже не первый год и летом прошлого года даже угрожала выйти из него из-за нехватки средств, но дальше заявлений дело не пошло. В июле глава «Транснефти» Николай Токарев назвал позицию Болгарии по проекту оскорбительной для России и заявил, что труба может быть построена и в обход болгарской территории. Подробностей он не сообщил, но эксперты говорили, что альтернативой Болгарии могла бы стать Румыния.

Бургас – Александруполис – проект трансбалканского нефтепровода протяженностью 280 километров. Предполагалось, что мощность трубы составит 35 млн тонн нефти в год. Стоимость проекта оценивается в $1–1,5 млрд.

Основная задача проекта – разгрузка проливов Босфор и Дарданеллы, передает «Газета.Ru».