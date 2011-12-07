«Укрэнерго» выставило на годовой аукцион 5,48 ГВт государственного сечения

НЭК «Укрэнерго» выставила на годовой аукцион по экспорту электроэнергии в 2012 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 5,48 тыс. МВт.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

На торги в частности выставлен доступ к 545 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии». Указанное сечение разбито на 8 лотов: 3 лота по 100 МВт, 4 – по 50 МВт и один 45 МВт.

Также оператор ОЭС выставил на торги 700 МВт украинско-молдавского сечения, 900 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», а также 3100 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Аукцион состоится 14 декабря. Заявки потенциальных участников будут приниматься до 13 декабря 16.00.

В сообщении НЭК «Укрэнерго» уведомила, что согласно разъяснений Национальной комиссии регулирования энергетики от 6 декабря, участники перед аукционом обязаны согласовать с «Укрэнерго» свои внешнеэкономические контракты в части технического обеспечения их выполнения оператором. Также участники аукциона должны иметь договор с «Энергорынком» на покупку электроэнергии и внешнеэкономические контракты, срок действия которых не является меньшим, чем срок доступа к сечению, выставляемому на аукцион.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.