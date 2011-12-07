Эксперт: Украина может почти полностью обеспечить себя газом, нефтью и нефтепродуктами

В Украине достаточно ресурсов углеводородов и нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы фактически полностью покрыть внутреннее потребление собственным газом, нефтью и нефтепродуктами.

Об этом президент/главный управляющий директор компании «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО заявил, выступая на международной конференции Inside Ukraine 2011, которая состоялась 6 декабря в Лондоне, сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

«Украина – очень перспективная страна, и ТНК-ВР нацелена на долгосрочные инвестиции в ее стратегическую нефтегазовую отрасль… Я считаю, что страна должна максимально использовать свой энергетический потенциал», - отметил Д.КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, в 2011 году государство уже предприняло ряд шагов, в частности, в законодательном поле, для открытия нефтегазового потенциала Украины и привлечения частных инвестиций в этот сектор. Многие ведущие трансконтинентальные нефтегазовые компании уже продемонстрировали готовность работать над конкретными проектами по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов в Украине и ждут соответствующих действий со стороны государства для фактического начала этих жизненно важных для страны проектов, добавил Д.КАЗИМИРО.