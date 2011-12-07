ДТЭК подписал договоры концессии «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

Энергохолдинг ДТЭК подписал с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины договоры о концессии крупнейших государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» сроком на 49 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

Согласно сообщению, договоры заключены 1 декабря по итогам концессионных конкурсов

Управлять имуществом государственных угольных предприятий будут ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» и ООО «ДТЭК Свердловантрацит».

По условиям концессионных соглашений ДТЭК взял на себя обязательства в сфере охраны труда, экологии и промышленной безопасности, социальных гарантий и оплаты труда, которые в ходе подготовки к конкурсу выдвинули представители профсоюзов предприятий и местные органы власти.

По словам генерального директора ДТЭК Максима ТИМЧЕНКО, холдинг разработал 5-летнюю инвестиционную программу развития указанных угольных предприятий, в рамках которой планируется освоить свыше 6 млрд. грн.

«Ближайшими целями является выход на суммарную добычу около 15 миллионов тонн антрацита в год, увеличение производительности труда, внедрение новейшей техники», – цитирует пресс-служба холдинга слова гендиректора.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Минэнергоугля признало победителем конкурсов на право получения в концессию целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» дочерние компании энергохолдинга ДТЭК.

ДТЭК взял на себя обязательства инвестировать в 2012-2016 гг. в развитие «Ровенькиантрацита» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацита» - 2,729 млрд. грн.

Ежеквартальный концессионный платеж ДТЭК по «Ровенькиантрациту» будет составлять 17 млн. грн., по «Свердловантрациту» - 13 млн. грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», арендное предприятие «Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7%, или на 1,721млн. тонн, - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.