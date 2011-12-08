«Нафтогаз» частично оплатил ноябрьский газ рублями

НАК "Нафтогаз Украины" частично расплатилась с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», из 972,21 млрд долл., которые необходимо заплатить, компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между НАК и "Газпромом" 21 апреля прошлого года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

При этом, согласно дополнениям к действующим контрактам, подписанным 5 декабря, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право производить расчеты за импортированный природный газ до 28-го числа следующего за отчетным месяца.

Цена природного газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долл.. за тысячу кубометров.