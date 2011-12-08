Цены на нефть растут на фоне ожиданий саммита ЕС

На мировых торгах в четверг, 8 декабря, цены на нефть растут на фоне ожиданий ключевого события в политической жизни Европы на текущей неделе - саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Так, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,11 доллара, или на 0,11%, - до 106 долларов за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,27 доллара, или на 0,25%, - до 109,80 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Внимание инвесторов будет также приковано к итогам заседания Европейского Центробанка, который, как предполагают аналитики, примет решение понизить процентную ставку до 1% с 1,25%.

В то же время, определенный сдерживающий эффект на котировки "черного золота" оказывают статданные по коммерческим запасам сырья в США. Согласно опубликованной накануне министерством энергетики страны информации, запасы нефти выросли за неделю на 5,15 миллиона баррелей до 215 миллионов - максимального уровня с июля. Аналитики ожидали роста лишь на 875 тысяч баррелей.