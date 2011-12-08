Обвинения в адрес России в «энергетическом империализме» сильно преувеличены – Шматко

Москва. Обвинения в адрес Российской Федерации в «энергетическом империализме» сильно преувеличены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики России, об этом глава ведомства Сергей ШМАТКО сказал накануне в ходе 20-го Мирового Нефтяного Конгресса в Дохе (Катар).

«Некоторое время назад РФ озвучила концепцию «энергетической сверхдержавы», и по этому поводу в наш адрес прозвучала масса критики. Однако считаю обвинения в «энергетическом империализме» сильно преувеличенными. Предложенный термин – «сверхдержава» – лишь описывал место РФ как страны, которая добывает больше всего нефти в мире и обладает крупнейшими доказанными запасами газа», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что России принадлежит самый перспективный с точки зрения нефте- и газодобычи морской шельф. Общие извлекаемые запасы оценены в 100 млрд. тонн условного топлива, и в перспективе до 2020 года ожидается существенный рост добычи углеводородов на шельфе. Так, например, добыча природного газа должна увеличиться до 86,1 млрд. куб. м, то есть почти в три раза (в 2011 г. добыча ожидается в объеме 27 млрд. куб. м). По нефти показатели должны вырасти с текущих 16 млн. тонн до 26,6 млн. тонн. Таким образом, по его словам, роль России в этом энергобалансе, как крупного поставщика углеводородов, будет только укрепляться. И РФ намерена приложить все усилия для того, чтобы поддержать стабильность мирового нефтегазового рынка, способствовать его развитию.

С.ШМАТКО заверил, что со своей стороны Россия намерена активно работать над гармонизацией оценок газового рынка европейскими партнерами. В настоящее время разрабатывается Дорожная карта сотрудничества с ЕС в сфере энергетики до 2050 г. «Надеюсь, этот документ будет избавлен от политизированных оценок», - добавил он.

По словам С.ШМАТКО, участники Мирового нефтяного конгресса пришли к выводу, что нефтегазовый комплекс останется ключевой отраслью мировой энергетики как минимум в ближайшие 25 лет. По данным Международного энергетического агентства, самым быстрорастущим по объему потребления топливом будет природный газ, и в РФ разделяют такие оценки. Более того, некоторые крупные игроки энергорынка прогнозируют, что спрос на природный газ вырастет на 60% за 30лет – такой сценарий также нельзя полностью исключать, считает С.ШМАТКО.

«Тем не менее, сегодня мы часто становимся свидетелями распространения мифов о том, что скоро потребность в энергоресурсах критически снизится благодаря энергосбережению, а традиционные источники уступят место возобновляемым. Общественное мнение живо откликается на такие «легенды». Однако по самым оптимистичным оценкам доля энергии, получаемой из биомассы, не превысит 10% к 2020 году, а гидроэнергетика и другие альтернативные источники займут в общем энергобалансе менее 5%», - сказал С.ШМАТКО.

Он подчеркнул, что надо отдавать себе отчет в том, что, несмотря на серьезные изменения, которые происходят в современном ТЭК, нефть и газ останутся основой мирового энергобаланса в обозримом будущем.

Справка УНИАН: Мировой Нефтяной Конгресс (World Petroleum Congress – WPC) – важнейшее событие года в нефтегазовой индустрии, проводимое в рамках Мирового нефтяного совета. Он был создан в Лондоне в 1933 году.