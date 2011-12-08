Членами новой комиссии регулирования энергетики могут стать Рогозин и Усатюк – источник

Глава вновь созданной Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, Сергей ТИТЕНКО подал на утверждение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатуры 5 членов новой комиссии.

Об этом УНИАН сообщил источник в комиссии.

«Представления на них уже поданы в Администрацию Президента для утверждения», - сказал собеседник агентства, затруднившись уточнить, когда по кандидатурам может быть принято окончательное решение.

Источник уточнил, что помимо являвшихся ранее комиссионерами ликвидированной Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Виктора МЕРКУШОВА, Юрия АНДРИЙЧУКА и Константина ТЕЛИЧКО, на утверждение Президенту поданы также кандидатуры вице-президента НАК «Энергетическая компания Украины» Александра РОГОЗИНА, возглавлявшего НКРЭ 2006-2007 году, а также директора по правовому обеспечению ПАО «Киевэнерго» Дмитрия УСАТЮКА.

Напомним, что согласно положению о Национальной комиссии регулирования энергетики, утвержденному указом Президента от 23 ноября №1059/20, комиссия, как коллегиальный орган, создается в составе председателя и 6 членов. Таким образом, после утверждения поданных кандидатур одна должность комиссионера, возможно, останется вакантной.

Созданная 23 ноября комиссия еще не провела ни одного заседания из-за нерешенности вопроса о назначении ее членов. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

50-летний А.РОГОЗИН начинал трудовую деятельность в компании «Донбассэнерго». В 2007-2008 году также возглавлял ГП «Энергорынок». На позиции вице-президента НАК «ЭКУ» находится с февраля 2008 года.

37-летний Д.УСАТЮК работал в «Донбассэнерго», «Центрэнерго» и ООО «Горэнерго». В «Киевэнерго» на позицию заместителя гендиректора по правовому обеспечению пришел с 2006 года.

Справка УНИАН. НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе и в сфере теплоснабжения. Членов НКРЭ назначает и увольняет Президент Украины.