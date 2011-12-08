ОАО «Днестровская ГАЭС» намерено прекратить ликвидацию общества

Акционеры ОАО «Днестровская гидроаккумулирующая станция» (Новоднестровск, Черновицкая область) на внеочередном собрании акционеров 25 января 2012 года планируют рассмотреть вопрос об отмене решения о ликвидации общества, принятого в сентябре 2009 года.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

В повестку дня внеочередного собрания внесены также вопросы, связанные с реорганизацией общества из ОАО в ПАО, избранием персонального состава органов управления ПАО.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Днестровская гидроаккумулирующая станция» на внеочередном собрании 16 сентября 2009 года приняли решение о ликвидации общества.

За принятие решения о ликвидации компании проголосовали 99,98% акционеров компании, «против» - 0,02%.

Причиной принятия решения о ликвидации стала передача имущественного комплекса Днестровской ГАЭС на баланс ОАО «Укргидроэнерго» в соответствии с распоряжением Кабмина от 10 декабря 2008 года №1595.

На момент ликвидации кредиторская задолженность АО составляла 1,142 млн. грн. Компания имела долговые обязательства перед 36 кредиторам.

Справка УНИАН. ОАО «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году. До 2008 года выполняла функции заказчика строительства Днестровской ГАЭС. По состоянию на 2006 год 87,4% акций компании контролировала НАК «Энергетическая компания Украины», еще 11,47 % акций принадлежало ОАО «Укргидроэнерго».

На балансе ОАО находится буферная Днестровская ГЭС-2.