«Нафтогаз» предоставил «Черноморнафтогазу» беспроцентный кредит в 3,2 млрд. грн. на буровую

Государственное акционерное общество «Черноморнофтагаз» (Симферополь) привлекло у НАК "Нафтогаз Украины" беспроцентный кредит в размере 3,24 млрд. грн. для покупки самоподъемной буровой установки.

Об этом говорится в сообщении "Черноморнафтогаза", обнародованном в официальной прессе.

Предельный срок возвращения займа - 30 сентября 2012 года, при этом по условиям договора он может быть возвращен досрочно.

Первый транш кредита в размере 320 млн. грн. «Черноморнафтогаз» получил 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ноябре "Черноморнафтогаз" договорился с Rigas Kugu Buvetava (АО "Рижская судоверфь", Латвия) о поставке буровой установки.

С ее помощью "Черноморнафтогаз" планирует в 2013 году начать поисково-разведочное бурение на структуре Рифтовая-Осетрова (северо-западная часть шельфа Черного моря).

ГАО "Черноморнафтогаз" занимается разведкой и добычей нефти и газа на украинском шельфе Черного и Азовского морей.

100% акций "Черноморнофтогаза" принадлежит "Нафтогазу".